Автоновости. Оперативно.

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Закрыт6 заявок156 просмотров

Здравствуйте!

Нужно написать пару новостей. Текст должен быть уникальным. Проверяю.

1) Актер Дмитрий Дюжев сбил девочку. 800 зн

2) Погиб экс-чемпион мира британский гонщик Дэн Уилдон. 1200 зн

Предлагайте цену.

Возможно постоянное сотрудничество.

14 лет назад
bmamara
Марина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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