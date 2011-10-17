Крупному игровому порталу нужны копирайтеры с опытом работы. Возможна постоянная занятость на 1-2 года. Оплата 50 руб за 1К + премии + бонусы. ОСТАЛОСЬ 5 вакансий. ...
Автоновости. Оперативно.
Здравствуйте!
Нужно написать пару новостей. Текст должен быть уникальным. Проверяю.
1) Актер Дмитрий Дюжев сбил девочку. 800 зн
2) Погиб экс-чемпион мира британский гонщик Дэн Уилдон. 1200 зн
Предлагайте цену.
Возможно постоянное сотрудничество.
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