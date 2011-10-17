нужно 40-50к забористого текста на развлекательную тематику.

нужно уметь очень элегантно вписывать ключевики в зажигательное окружение — чтобы ваш грамотный СЕО-текст хотелось читать.

да ещё и уложиться хотелось бы в $5/1k

работа для опытных, зубастых копирайтеров.

в общем, предлагайте себя с примерами и ценником - получите хорошего постоянного клиента.