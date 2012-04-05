Недорогой копирайтинг

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Завершен17 заявок362 просмотра

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Мне нужен человек/команда, который может писать много и недорого.

В данном случае мне не сильно важен стиль, главное, чтобы орфографических ошибок и уж совсем явных ляпов не было.

Нужно много копирайта. На цену согласна до 1 у.е. за 1000.

Знаю, что профи сразу скажут, что это слишком мало - но мне не нужен в данном случае профессионал. Мы можем с вами сотрудничать, даже если вы новичок.

В случае, если у вас нет ни отзывов, ни длительного срока регистрации на ресурсе - задание аннулируется, если вы опоздали с его выполнением более чем на 2-3 часа и не написали об этом.

На данный момент планируется объем около 48000 символов. Смотреть буду прежде всего на цену.

С уважением, Анна.

14 лет назад
Acora
Анна 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

olga485
Ольга 
31 год
15 лет в сервисе
Была
18 дней назад
14 лет назад
$40
2 дня
Ольга справилась с поставленной задачей. Рекомендую к сотрудничеству.
Всё прошло хорошо :)

Заявки фрилансеров

olga485
Ольга 
31 год
15 лет в сервисе
Была
18 дней назад
14 лет назад

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