Недорогой копирайтинг

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Мне нужен человек/команда, который может писать много и недорого.

В данном случае мне не сильно важен стиль, главное, чтобы орфографических ошибок и уж совсем явных ляпов не было.

Нужно много копирайта. На цену согласна до 1 у.е. за 1000.

Знаю, что профи сразу скажут, что это слишком мало - но мне не нужен в данном случае профессионал. Мы можем с вами сотрудничать, даже если вы новичок.

В случае, если у вас нет ни отзывов, ни длительного срока регистрации на ресурсе - задание аннулируется, если вы опоздали с его выполнением более чем на 2-3 часа и не написали об этом.

На данный момент планируется объем около 48000 символов. Смотреть буду прежде всего на цену.

С уважением, Анна.