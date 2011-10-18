Рерайт 3 статей

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Закрыт37 заявок413 просмотров

требуется от рерайтить 3 статьи уникальность от 97% читаемость отличная

исходники

http://www.classs.ru/stati/menejment1/sotrudniki.html

http://www.classs.ru/stati/menejment1/kodeks.html

http://www.classs.ru/stati/menejment1/oshibki.htm

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14 лет назад
vas
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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