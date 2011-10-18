Добрый день! Ищется человек увлекающийся автомобилями и имеющим понимание что такое шумоизоляция, парктроники, сигнализации и т.д. Необходимо на форумах автомобилистов предлагать услуги установочного центра по доп оборудованию. Создать группы в соцсетях и ...
Написать статьи
для сайта 36kwt.ru нужно написать 6 статей.
1. о компании
2.Мотоблоки и мотокультиваторы
3. Бензопилы, бензотримера
4. Садовопарковая техника
5.Газонокосилки
6, двигатели на мотоблоки.
Статьи минимум 2000 знаков без учета пробелов. Текст должен быть уникальным, обзорным. приемлем для читателя, а не набор символов.
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