Написать статьи

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Закрыт27 заявок343 просмотра

для сайта 36kwt.ru нужно написать 6 статей.

1. о компании

2.Мотоблоки и мотокультиваторы

3. Бензопилы, бензотримера

4. Садовопарковая техника

5.Газонокосилки

6, двигатели на мотоблоки.

Статьи минимум 2000 знаков без учета пробелов. Текст должен быть уникальным, обзорным. приемлем для читателя, а не набор символов.

14 лет назад
rizkzoone
Дмитрий 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

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