Нужно написать статью-обзор про авто

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Завершен9 заявок256 просмотров

нужно написать статью обзор про авто примерно в 1000 символов можно немного больше указывайте цены и сроки

14 лет назад
aleks43127
Ефим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Alenkalutsk
Алёна 
33 года
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$5
1 день
Алена очень быстро и качественно выполнила свою работу, надеюсь в дальнейшем с ней работу!
Ефим приятный в общении человек. С таким заказчиком хочется и хочется работать! Всегда на связи, когда возникают вопросы. Оплата - мгновенная! Всем фрилансерам рекомендую!

Заявки фрилансеров

Alenkalutsk
Алёна 
33 года
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Была
4 года назад
14 лет назад

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