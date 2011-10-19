Описание проекта:

Нужно 4 сео статьи наркомания. Ключевыми словами являются сами темы.Статьи должны быть информационными. 6 вхождений в текст.

1.блокаторы от наркотиков

2. тестирование на наркотики, тесты на наркотики (здесь 2 ключа употребляются)

3. признаки женского алкоголизма

4. героиновая ломка

В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 45 рублей. Статья должна быть очень интересной.

Обязательные требования:

Использование ключевых слов без перенасыщенности. Уникальность 100%. Проверяйте через етхт антиплагиат.

Присылать статьи: [email protected]