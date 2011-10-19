Сео статьи

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Закрыт8 заявок235 просмотров

Описание проекта:

Нужно 4 сео статьи наркомания. Ключевыми словами являются сами темы.Статьи должны быть информационными. 6 вхождений в текст.

1.блокаторы от наркотиков

2. тестирование на наркотики, тесты на наркотики (здесь 2 ключа употребляются)

3. признаки женского алкоголизма

4. героиновая ломка

В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 45 рублей. Статья должна быть очень интересной.

Обязательные требования:

Использование ключевых слов без перенасыщенности. Уникальность 100%. Проверяйте через етхт антиплагиат.

Присылать статьи: [email protected]

14 лет назад
seofreedom
Анастасия 
43 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
50 отзывов(-3)

Выбранные исполнители

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$12
3 дня
shriaurobindo
48 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
shriaurobindo
48 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад

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