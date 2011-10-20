Здравствуйте. Мне на сайт необходим ряд статей на темы: 1) payday loan, 2) mortgage для USA. Задача написать максимально информативную и полезную статью. Желательно, если вычитку сделает носитель английского языка. ...
Нужен рерайт (для новичков)
Необходимо выполнить работу за один день.
Вот ссылка: http://www.naturalmask.ru/salat-mask.html
Нужно сделать рерайт 6 таких ссылок.
Оставляйте ваши заявки, только если вы реально готовы взяться за работу. Я с вами свяжусь.
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