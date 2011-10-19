Описание проекта:

Нужно 5 сео статей наркомания. Ключевыми словами являются сами темы.Статьи должны быть информационными. 6 вхождений в текст.

1. Дезоморфин - крокодил

2. Реабилитация наркоманов

3. Дезоморфиновая наркомания

4. Кодирование от наркомании

5. Наркомания лечение способы

Реабилитационные центры для наркоманов

В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 45 рублей. Статья должна быть очень интересной.

Обязательные требования:

Использование ключевых слов без перенасыщенности. Уникальность 100%. Проверяйте через етхт антиплагиат.

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