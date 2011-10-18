saenko-av

Андрей saenko-av

 
37 летУкраина/Винница
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Копирайтинг, рерайтинг, наполнение контентом сайтов. Уникальность и сроки.

В постоянно меняющемся ритме современной жизни трудно уделить время на качественный и кропотливый процесс подбора контента для Вашей статьи, сайта, или просто заметки в блог. И тут Вам поможет качественно написанный текст по требуемой тематике – просто закажите, или выберите уже готовую статью, и рост Вашей популярности гарантированный каждой вложенной копейкой!

Портфолио
Отзывы заказчиков
zhenia
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Рерайт, тематика - БАД
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
anodin
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$4
10 баллов
12 лет назад
Тексты для сайта клиники
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Копирайтинг
2 отзыва
от $1
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $2
нет рейтинга