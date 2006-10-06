Требуется найти готовый редактор ресурсов или же написать свой/разобраться с форматом хранения ресурсов в прикрепленных DLL. Предлагайте Ваши варианты.
Полный спектр услуг по разработке сайтов, их размещению, поддержке, продвижению и оптимизации. Абонентское обслуживание и информационная поддержка Вашего сайта. Используемые технологии и средства: PHP, Perl, Java/JSP, MySQL, MSSQL, HTML, XML, RSS, CSS, JavaScript, DHTML, Ajax; Photoshop, Flash, CorelDraw.
- Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуются оплачиваемые консультации по бронированию авиабилетов через Sabre Web Services. Возможно, доработка разрабатываемого в настоящее время проекта.Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется глубокий рерайт. Исходный текст - 30к символов, тематика - биологически активные добавки.Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Добрый день! Требуется рерайт нескольких статей общим объемом 30'000 сиволов. Тематика - медицина/фармакология. На выходе должен получиться уникальный качественный текст для людей. Очень хотелось бы видеть примеры ранее выполненного Вами рерайта. Спасибо!Копирайтинг29 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать грамотное техническое задание на создание интернет-сайта компании, продающей рекламные площади (биллборды, растяжки и пр.) с БД этих площадей. Проект срочный. Примеры разработанных Вами ТЗ просьба слать на [email protected].Копирайтинг7 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть сайт, разработанный на движке OSG (www [dot] osg [dot] ru). Хостится в данный момент у них же (т.е. у OSG). Необходимо перенести его на сторонний хостинг. Оплата достойная. Просьба писать тех, кто представляет, что ...Хостинг5 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуются услуги по размещению наших статей по Вашей базе действующих (!) русскоязычных каталогов статей. Отчет в виде ссылок на статьи. Жду предложений по цене, кол-ву и качеству каталогов, срокам.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно добавить ссылку в Flash-ролик + еще одну изменить. Исходники+шрифты есть. Нужно срочно.Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $50
Требуется быстро и качественно сверстать три несложных странички. Исходники в PSD.HTML-верстка49 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
требуется создать компонент на подобие http://clear.com.ua/misc/ajax_table/index.html указываете ссылки на серьезные ajax работыВеб-программирование16 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
ТЗ по запросу.Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Требуется доработать js скрипт добавить позиционирование и написать/доработать ajax таблицу ( она должна иметь след. функции: сортиковка, фильтры, checkbox, перетягивание ячеек, печать ) и все это срочно, желательно сегодняВеб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходимо доработать скрипт обменника на основе http://smartex.businessmedia.ru/. ТЗ по запросу. Опыт работы с данным скриптом крайне желателен! Пожалуйста, ссылки на портфолио.Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
Дизайн+минимальный flash. ТЗ по запросу. Пожалуйста, ссылки на портфолио.Дизайн сайтов59 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
ТЗ по запросу...Прикладное ПО52 заявкиЗакрыт17 лет назад