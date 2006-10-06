zhenia

Евгений zhenia

 
45 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Полный спектр услуг по разработке сайтов, их размещению, поддержке, продвижению и оптимизации. Абонентское обслуживание и информационная поддержка Вашего сайта. Используемые технологии и средства: PHP, Perl, Java/JSP, MySQL, MSSQL, HTML, XML, RSS, CSS, JavaScript, DHTML, Ajax; Photoshop, Flash, CorelDraw.

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSPerlAjax

  • Редактор DLL

    Требуется найти готовый редактор ресурсов или же написать свой/разобраться с форматом хранения ресурсов в прикрепленных DLL. Предлагайте Ваши варианты.

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Sabre Web Services

    Требуются оплачиваемые консультации по бронированию авиабилетов через Sabre Web Services. Возможно, доработка разрабатываемого в настоящее время проекта.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт, медицинская тематика

    Добрый день! Требуется рерайт нескольких статей общим объемом 30'000 сиволов. Тематика - медицина/фармакология. На выходе должен получиться уникальный качественный текст для людей. Очень хотелось бы видеть примеры ранее выполненного Вами рерайта. Спасибо!

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • ТЗ на создание интернет-сайта

    Необходимо написать грамотное техническое задание на создание интернет-сайта компании, продающей рекламные площади (биллборды, растяжки и пр.) с БД этих площадей. Проект срочный. Примеры разработанных Вами ТЗ просьба слать на [email protected].

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перенос сайта с хостинга на хостинг

    Есть сайт, разработанный на движке OSG (www [dot] osg [dot] ru). Хостится в данный момент у них же (т.е. у OSG). Необходимо перенести его на сторонний хостинг. Оплата достойная. Просьба писать тех, кто представляет, что ...

    Хостинг5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Размещение статей

    Требуются услуги по размещению наших статей по Вашей базе действующих (!) русскоязычных каталогов статей. Отчет в виде ссылок на статьи. Жду предложений по цене, кол-ву и качеству каталогов, срокам.

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка

    $50

    Требуется быстро и качественно сверстать три несложных странички. Исходники в PSD.

    HTML-верстка49 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Ajax table

    $1000

    требуется создать компонент на подобие http://clear.com.ua/misc/ajax_table/index.html указываете ссылки на серьезные ajax работы

    Ajax
    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка js ajax скрипта

    Требуется доработать js скрипт добавить позиционирование и написать/доработать ajax таблицу ( она должна иметь след. функции: сортиковка, фильтры, checkbox, перетягивание ячеек, печать ) и все это срочно, желательно сегодня

    Ajax
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
Art133
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Простенькая доработка Flash (добавить ссылку)
Спасибо.
Сделал всё быстро и, как говорится, в лучшем виде. Спасибо!
Ответный отзыв
FireHawK
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Нужен простой flash
Было приятно работать с Евгением. Давал четкие указания и с оплатой не задерживал. Спасибо :)
Все выполнено качественно и в срок...
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