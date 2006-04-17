gin-100

Гость gin-100

 
38 летБеларусь/Орша
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Занимаюсь созданием сайтов, доработкой и обновлением SEO оптимизация и верстка (html, css, javascript) .Разработка концепции Вашего представительства в Интернете. Создание дизайна сайта. Техническое воплощение проекта.

Для создания сайтов мы используем все самые передовые интернет-технологии. Принимая решение о том или ином воплощении проекта, мы берем во внимание следующие позиции:

- скорость загрузки сайта

- сложность и масштаб возможных последующих изменений проекта

- частота обновлений разделов

- нахождение сайта поисковыми системами

- производительность программных модулей

- функциональность того или иного сервиса

- оптимально построенная система поиска, отсутствие «скрытых» и «тупиковых» ссылок.

Верстка и наполнение проекта.

Тестирование проекта.

А также созданием дизайна сайта либо других проектов, уникальный дизайн. Качественная работа в Photoshop, Corel, SolidWorks.

Стоимость и сроки:

отсчет времени на изготовление начинается после утверждения дизайна.

Индивидуальный подход к каждому клиенту. Высокое качество с оптимальной скоростью.

Кроме всего выше упомянутого занимаюсь разработка дизайна логотипов, торговых марок, фирменных стилей (визитные карточки, бланки), а так же разработка полного идентификационного пакета фирменного стиля;

разработка дизайна полиграфическо-рекламной продукции (плакаты, листовки, открытки, папки, календари (различных конструкций и размеров), этикетки, упаковки ). Подготовка макетов к печати в соответствии с требованиями;

разработка дизайна выставочных стендов. Подготовка макетов к печати.

Также могу создать сайт-казино, сайт- букмекерский, сайт- (полностью на флэш или отдельно анимированный), визитки, логотипы, разработка фирменного стиля – предпочтение:

Офисный 18-19 век, Железо, и полностью не повторяющийся (уникальный) на тему – технологий.

Связаться со мной вы можете по

E-mail:[email protected] E-mail:[email protected]

ICQ (317-866-311) c 22:00 до 1:00

PS. Имею художественное образование, работал около года в студии дизайна Stirit – дизайнером..

Работы, указанные в портфолио мои, либо делал полностью, либо принимал участие в разработке (сайта)

JavascriptДизайн сайтаHTMLCSS

  • Магазин по продаже ПК

    $250

    есть сайт (визитка) http://www.magazin60.narod.ru надо сделать: перенести на платный хост, создать админ панель,систему оплаты,коталог. Сменить дизайн но стиль тотже работа без предоплаты

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • 2 сайта за 7 дней

    $250

    создать 2 сайта 1 - на тему моддинга ПК 2 - продажа ПК работа по договору возник вопрос!?: Что значит "создать"? Это дизайн, верстка, программирование? Или все вместе? отвечаю всё вместе!

    Веб-программирование27 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Анкета

    $100

    Необходимо создать анкету, которая будет помещена на сайт (с полным описанием по ее установке *монтажу*) работа по договору , оплата в течении 10 дней после выполнения - оплата по договору так что сомнений увас быть ...

    Прочее6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Простой сайт

    $1000

    создать сайт по теме конфискат(товары разных категорий).сайт под ключ наполнение не требуется, движок с поддержкой консоли управления с другого сайта плюс форум , рассылка - одним словом полный набор предложение в которых цена выше указанной ...

    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создать 3D макет города Орша

    $1000

    просто создать макет ! сложность только в том что уменя нет информации - все что вам понадобится будете искать сами поэтому 600-700 $ можно работать по карте города (у меня ее тоже нет) за 2000-2006 ...

    3D-графика9 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Создание сайта с 0

    $500

    Необходимо создать сайт полностью резиновый в нем должна быть такая функция как на народе (создай сайт по шаблонам) тоесть надо сделать шаблоны в сайт чтобы те кто зарегился смогли по шаблону сделать сибе сайт(мини) а также ...

    Сайты «под ключ»37 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание платежной системы

    $50

    Создание системы оплаты и систему заказа! на сайт www.magazin60.narod.ru Сайт находится на стадии разработки, поэтому просьба не слать предложений (Помогу с дизайном т.д.) заплатить я смогу не много 50-100$ И еще нужен движок под сайт выше ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Создание стиля

    Необходимо создать стиль уникальный, под старину! Необходимо разработать все так, чтобы стиль можно было бы внедрить в любой другой проект (в\карта, сайт, сайт-визитка, портфолио-но только как отдельную страницу), чем стильней, тем лучше. Особенно приветствуются дизайнеры с большим опытом и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад

  • Создать сайт либо создать движок и дизайн отдельно

    требуется создать сайт либо создать движок и дизайн отдельно! сайт на тему (интеернет магазины) чтото вроде коталога и раскидать по темам ! + надо зделать общую систему оплаты за пользование сайтом + надо зделать так чтоб без труда ...

    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • RPG

    $7500

    надо сделать игру с возможностью постепенного обновления лучше, конечно, команда игра по книге Перумава "Главный герой" (ФЕСС)

    Разработка игр14 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Рекламный Блок

    $300

    Требуется создание полностью автомотического сайта, робот должен проводить регистрации,отпровлять почту, и многое другое. пишите ТЗ вышлю.!

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Помощь в создании букмекерского сайта

    $500

    я работаю над проектом посозданию БК сайта. нужна помощь в следующем: написание быстрого движка - ? внедрение платёжных систем - webmoney, Yandex, Rupay? система Обсчёт карточек–загрузка результатов все это нужно в кротчайшие сроки. за проект я получу 1500 ВЫ за ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Дизайнер

    $500

    нужен молодой опытный человек для постоянной работы в беларусии г Орша работа в офисе первый контракат на 1 год своё резюме высылайте по E-mail:[email protected]

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Создание дизайна

    $250

    конкурс проводится по принцыпу лутший получает всё Необходимо создать дизайн одной страницы. дизайн(любой)чем необычнее тем лутше. все работы отсылайте на [email protected]

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Создать сайт

    Нуждаюсь в помощи по созданию очень большого сайта цена договорная зависит от количества и качества помощи

    Сайты «под ключ»62 заявки
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
xaam_programer
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$0
0 баллов
17 лет назад
Повесить sql в бд
Кидает причем нетолько на деньги. Делал ему простейшую вещь в обмен на отзыв а он пропал... Человек который ставит репутацию ниже пары строк отзыва, доверия незаслуживает.
zhenia
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$10
10 баллов
17 лет назад
Админ панель под сайт
Отличный заказчик, очень приятно с ним работать.
Очень быстро и четко работает, рекомендую всем, очень приятно работать. Мне все очень понравилось.
Ответный отзыв
Zerrot
Гость 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$5
10 баллов
17 лет назад
Доработка анкеты
Всё просто супер!!! Приятно работать!!!
Хороший специалист, своё дело знает, молодец. Быстро работает, а главное качественно. Советую не подведет .
Ответный отзыв