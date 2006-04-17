создать админку под сайт создать базу данных
Занимаюсь созданием сайтов, доработкой и обновлением SEO оптимизация и верстка (html, css, javascript) .Разработка концепции Вашего представительства в Интернете. Создание дизайна сайта. Техническое воплощение проекта.
Для создания сайтов мы используем все самые передовые интернет-технологии. Принимая решение о том или ином воплощении проекта, мы берем во внимание следующие позиции:
- скорость загрузки сайта
- сложность и масштаб возможных последующих изменений проекта
- частота обновлений разделов
- нахождение сайта поисковыми системами
- производительность программных модулей
- функциональность того или иного сервиса
- оптимально построенная система поиска, отсутствие «скрытых» и «тупиковых» ссылок.
Верстка и наполнение проекта.
Тестирование проекта.
А также созданием дизайна сайта либо других проектов, уникальный дизайн. Качественная работа в Photoshop, Corel, SolidWorks.
Стоимость и сроки:
отсчет времени на изготовление начинается после утверждения дизайна.
Индивидуальный подход к каждому клиенту. Высокое качество с оптимальной скоростью.
Кроме всего выше упомянутого занимаюсь разработка дизайна логотипов, торговых марок, фирменных стилей (визитные карточки, бланки), а так же разработка полного идентификационного пакета фирменного стиля;
разработка дизайна полиграфическо-рекламной продукции (плакаты, листовки, открытки, папки, календари (различных конструкций и размеров), этикетки, упаковки ). Подготовка макетов к печати в соответствии с требованиями;
разработка дизайна выставочных стендов. Подготовка макетов к печати.
Также могу создать сайт-казино, сайт- букмекерский, сайт- (полностью на флэш или отдельно анимированный), визитки, логотипы, разработка фирменного стиля – предпочтение:
Офисный 18-19 век, Железо, и полностью не повторяющийся (уникальный) на тему – технологий.
Связаться со мной вы можете по
E-mail:[email protected] E-mail:[email protected]
ICQ (317-866-311) c 22:00 до 1:00
PS. Имею художественное образование, работал около года в студии дизайна Stirit – дизайнером..
Работы, указанные в портфолио мои, либо делал полностью, либо принимал участие в разработке (сайта)
- $50Базы данных1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $250
есть сайт (визитка) http://www.magazin60.narod.ru надо сделать: перенести на платный хост, создать админ панель,систему оплаты,коталог. Сменить дизайн но стиль тотже работа без предоплатыИнтернет-магазины1 исполнительЗакрыт17 лет назад
сайт на стадии разработки необходимо доделать срочноРазработка игр9 заявокЗакрыт17 лет назад
доработать анкету внести изминенияВеб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $250
создать 2 сайта 1 - на тему моддинга ПК 2 - продажа ПК работа по договору возник вопрос!?: Что значит "создать"? Это дизайн, верстка, программирование? Или все вместе? отвечаю всё вместе!Веб-программирование27 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Необходимо создать анкету, которая будет помещена на сайт (с полным описанием по ее установке *монтажу*) работа по договору , оплата в течении 10 дней после выполнения - оплата по договору так что сомнений увас быть ...Прочее6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
создать сайт по теме конфискат(товары разных категорий).сайт под ключ наполнение не требуется, движок с поддержкой консоли управления с другого сайта плюс форум , рассылка - одним словом полный набор предложение в которых цена выше указанной ...Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
просто создать макет ! сложность только в том что уменя нет информации - все что вам понадобится будете искать сами поэтому 600-700 $ можно работать по карте города (у меня ее тоже нет) за 2000-2006 ...3D-графика9 заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
Необходимо создать сайт полностью резиновый в нем должна быть такая функция как на народе (создай сайт по шаблонам) тоесть надо сделать шаблоны в сайт чтобы те кто зарегился смогли по шаблону сделать сибе сайт(мини) а также ...Сайты «под ключ»37 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Создание системы оплаты и систему заказа! на сайт www.magazin60.narod.ru Сайт находится на стадии разработки, поэтому просьба не слать предложений (Помогу с дизайном т.д.) заплатить я смогу не много 50-100$ И еще нужен движок под сайт выше ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт18 лет назад
Необходимо создать стиль уникальный, под старину! Необходимо разработать все так, чтобы стиль можно было бы внедрить в любой другой проект (в\карта, сайт, сайт-визитка, портфолио-но только как отдельную страницу), чем стильней, тем лучше. Особенно приветствуются дизайнеры с большим опытом и ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт18 лет назад
требуется создать сайт либо создать движок и дизайн отдельно! сайт на тему (интеернет магазины) чтото вроде коталога и раскидать по темам ! + надо зделать общую систему оплаты за пользование сайтом + надо зделать так чтоб без труда ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $7500
надо сделать игру с возможностью постепенного обновления лучше, конечно, команда игра по книге Перумава "Главный герой" (ФЕСС)Разработка игр14 заявокЗакрыт18 лет назад
- $100
требуется создать движок необычный и в придачу к нему описание: что, где да как чем необычнее тем лучше пишите на [email protected]Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт18 лет назад
- $300
Требуется создание полностью автомотического сайта, робот должен проводить регистрации,отпровлять почту, и многое другое. пишите ТЗ вышлю.!Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
я работаю над проектом посозданию БК сайта. нужна помощь в следующем: написание быстрого движка - ? внедрение платёжных систем - webmoney, Yandex, Rupay? система Обсчёт карточек–загрузка результатов все это нужно в кротчайшие сроки. за проект я получу 1500 ВЫ за ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
нужен молодой опытный человек для постоянной работы в беларусии г Орша работа в офисе первый контракат на 1 год своё резюме высылайте по E-mail:[email protected]Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт18 лет назад
- $250
конкурс проводится по принцыпу лутший получает всё Необходимо создать дизайн одной страницы. дизайн(любой)чем необычнее тем лутше. все работы отсылайте на [email protected]Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт18 лет назад
Нуждаюсь в помощи по созданию очень большого сайта цена договорная зависит от количества и качества помощиСайты «под ключ»62 заявкиЗакрыт18 лет назад