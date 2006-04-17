Занимаюсь созданием сайтов, доработкой и обновлением SEO оптимизация и верстка (html, css, javascript) .Разработка концепции Вашего представительства в Интернете. Создание дизайна сайта. Техническое воплощение проекта.

Для создания сайтов мы используем все самые передовые интернет-технологии. Принимая решение о том или ином воплощении проекта, мы берем во внимание следующие позиции:

- скорость загрузки сайта

- сложность и масштаб возможных последующих изменений проекта

- частота обновлений разделов

- нахождение сайта поисковыми системами

- производительность программных модулей

- функциональность того или иного сервиса

- оптимально построенная система поиска, отсутствие «скрытых» и «тупиковых» ссылок.

Верстка и наполнение проекта.

Тестирование проекта.

А также созданием дизайна сайта либо других проектов, уникальный дизайн. Качественная работа в Photoshop, Corel, SolidWorks.

Стоимость и сроки:

отсчет времени на изготовление начинается после утверждения дизайна.

Индивидуальный подход к каждому клиенту. Высокое качество с оптимальной скоростью.

Кроме всего выше упомянутого занимаюсь разработка дизайна логотипов, торговых марок, фирменных стилей (визитные карточки, бланки), а так же разработка полного идентификационного пакета фирменного стиля;

разработка дизайна полиграфическо-рекламной продукции (плакаты, листовки, открытки, папки, календари (различных конструкций и размеров), этикетки, упаковки ). Подготовка макетов к печати в соответствии с требованиями;

разработка дизайна выставочных стендов. Подготовка макетов к печати.

Также могу создать сайт-казино, сайт- букмекерский, сайт- (полностью на флэш или отдельно анимированный), визитки, логотипы, разработка фирменного стиля – предпочтение:

Офисный 18-19 век, Железо, и полностью не повторяющийся (уникальный) на тему – технологий.

Связаться со мной вы можете по

E-mail:[email protected] E-mail:[email protected]

ICQ (317-866-311) c 22:00 до 1:00

PS. Имею художественное образование, работал около года в студии дизайна Stirit – дизайнером..

Работы, указанные в портфолио мои, либо делал полностью, либо принимал участие в разработке (сайта)