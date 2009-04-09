xaam_programer

Александр Сокольских xaam_programer

 
39 летРоссия/Липецк
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
pitkobzar
Пётр 
35 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Плагин для WordPress 2.8
Работой доволен.
Четко описал задачу. Своевременно оплатил.
Ответный отзыв
mmvmax2
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$4
10 баллов
15 лет назад
Установить галерею на WordPress
Сделал все быстро и качественно. Работой полностью доволен. Будем сотрудничать.
Все хорошо
Ответный отзыв
problogz
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Доработать\изменить плагин WordPress'а (php)
Очень приятный человек. Сделал всё быстро и как нужно. Рекомендую.
Не помню
Ответный отзыв
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Поставил плагин "wordtube", не могу разобраться
Отличная работа, видео на сайте работает теперь корректно. Спасибо
Все отлично
Ответный отзыв
Веб-программирование
2 отзыва
от $30
от 1 дня
нет рейтинга