Я против войны в Украине!
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
14 лет назад
Работой доволен.
Ответный отзыв
Четко описал задачу. Своевременно оплатил.
$4
10 баллов
15 лет назад
Сделал все быстро и качественно. Работой полностью доволен. Будем сотрудничать.
Ответный отзыв
Все хорошо
$10
10 баллов
15 лет назад
Очень приятный человек. Сделал всё быстро и как нужно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Не помню
$10
10 баллов
15 лет назад
Отличная работа, видео на сайте работает теперь корректно. Спасибо
Ответный отзыв
Все отлично
Веб-программирование
2 отзыва
от $30
от 1 дня
нет рейтинга