Плагин для WordPress 2.8

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки236 просмотров

Флажок (checkbox) при добавлении и редактировании поста, чтобы сторонний скрипт выбирал из базы только эти посты, помеченные флажком.

Необходим плагин для WordPress 2.8 и пример sql запроса.

SQLWordPress
16 лет назад
pitkobzar
Пётр 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

xaam_programer
Александр 
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$25
2 дня
Работой доволен.
Четко описал задачу. Своевременно оплатил.

Заявки фрилансеров

xaam_programer
Александр 
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад