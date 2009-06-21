Flash баннер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок231 просмотр

Необходимо сделать вертикальный Flash-баннер размером 120*578 для медиа сайта http://media-mixltd.com/ . Красивый, на ваше усмотрение! Оплата строго 200 рублей.

16 лет назад
dyposo
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
24 отзыва

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Нет заявок фрилансеров