Небольшая и срочная работа для программиста

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок200 просмотров

Есть управление сайтом Битрикс и свёрстанный шаблон сайта, нужно сделать сайт: одеть шаблон на CMS, сделать разделы сайта и т.д. Нужно ко вторнику. Пишите стоимость.

16 лет назад
fleshka2
Иван 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров