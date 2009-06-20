Требуется натянуть дизайн на vamshop

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки135 просмотров

Мне необходимо натянуть дизайн который создан для скрипта shopos на vamshop. Так же требуется небольшая доработка стилей и корректировка небольших проблем, желательно чтобы вы сами всё грамотно проверили на кроссбраузерность.

Требования к исполнителям: обязательно знать и иметь опыт работы с подобными движками интернет магазинов.

Для знающего человека работы всего часа на 2.

16 лет назад
baron2
43 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров