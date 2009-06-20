Требуется натянуть дизайн на vamshop

Мне необходимо натянуть дизайн который создан для скрипта shopos на vamshop. Так же требуется небольшая доработка стилей и корректировка небольших проблем, желательно чтобы вы сами всё грамотно проверили на кроссбраузерность.

Требования к исполнителям: обязательно знать и иметь опыт работы с подобными движками интернет магазинов.

Для знающего человека работы всего часа на 2.