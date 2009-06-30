Переделать страничку скачки файла

Есть движек файлообменника http://xtrafile.com/ нужны следующие доработки:

1. Переделать страничку закачки файла вместо sumbit сделать как в кипе - через сессии с выдачей простой ссылки вместо sumbit но с сохранением счетчика загрузок.

Более подробно:

Кип дает прямую ссылку на скачивание файла, а xtrafile выдает файл только после sumbit, вот и требуется переделать скачку файлов через прямую ссылку, т.е полностью изменить систему выдачи файла.

Для тех кто понял:

Цена/Сроки

Кто не понял, пишите в PM