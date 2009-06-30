Переделать страничку скачки файла

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен15 заявок404 просмотра

Есть движек файлообменника http://xtrafile.com/ нужны следующие доработки:

1. Переделать страничку закачки файла вместо sumbit сделать как в кипе - через сессии с выдачей простой ссылки вместо sumbit но с сохранением счетчика загрузок.

Более подробно:

Кип дает прямую ссылку на скачивание файла, а xtrafile выдает файл только после sumbit, вот и требуется переделать скачку файлов через прямую ссылку, т.е полностью изменить систему выдачи файла.

Для тех кто понял:

Цена/Сроки

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16 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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Trofeam
Трофим 
31 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-1)
16 лет назад
$25
1 день
Отзыв недоступен.
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Заявки фрилансеров

Trofeam
Трофим 
31 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-1)
16 лет назад