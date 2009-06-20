Скандинавский аукцион.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок290 просмотров

Нужна доработка сайта, скандинавского аукциона, скрипт написан на CakePhp ( Желателен опыт работы с данным CMF ),

Нужно сделать : Cистему сообщений, форум, интегрировать платежные системы (Webmoney, Yandex, Кредитные карточки, СМС : smscoin.ru ) + доработать основной функционал, админку, еще может чтото, в процесе добавится. Сроки небольшие, и делать впринцыпи немного, для хорошего програмиста - пара недель.

Пишите сюда: ICQ 428855666

16 лет назад
tsalexey544
Алексей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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