Необходимо создать YML файл к готовому сайту для Яндекс Маркета
Скандинавский аукцион.
Нужна доработка сайта, скандинавского аукциона, скрипт написан на CakePhp ( Желателен опыт работы с данным CMF ),
Нужно сделать : Cистему сообщений, форум, интегрировать платежные системы (Webmoney, Yandex, Кредитные карточки, СМС : smscoin.ru ) + доработать основной функционал, админку, еще может чтото, в процесе добавится. Сроки небольшие, и делать впринцыпи немного, для хорошего програмиста - пара недель.
Пишите сюда: ICQ 428855666
Заявки фрилансеров
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