Перевести GigCalendar под Joomla 1.5

Требуется переделать колмпонент GigCalendar под Joomla 1.5: дорабатывать ничего не нужно, нужно, чтобы он функционировал как и в Joomla 1.0, то есть функционировал, чего он сейчас делать не хочет.

Для того, кто знает, что нужно переделать в коде для перевода из Joomla 1.0 в нэйтив 1.5 - делать нечего.

Присылайте предложения по срокам и оплате, будем работать.