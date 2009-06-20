Сделали сайт - www.bholebaba.ru а он глючный весь, все криво и т.д. В общем, надо чтобы работа - думаю, на Джумле, ДЛЕ или любом удобном движке - абсолютно не ...
Перевести GigCalendar под Joomla 1.5
Требуется переделать колмпонент GigCalendar под Joomla 1.5: дорабатывать ничего не нужно, нужно, чтобы он функционировал как и в Joomla 1.0, то есть функционировал, чего он сейчас делать не хочет.
Для того, кто знает, что нужно переделать в коде для перевода из Joomla 1.0 в нэйтив 1.5 - делать нечего.
Присылайте предложения по срокам и оплате, будем работать.
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