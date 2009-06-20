Количетство комментариев в анкете

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок232 просмотра

Есть сайт с анкетами которые коментируются...

Очень нужно вывесть в превью анкеты количетво коментариев...

Ну типа "Коментариев (12)"

Cайт на PHP + mySQL

При личном общении дам ссылку на сайт!

MySQLPHP
16 лет назад
Integro
47 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

ASM16d
29 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

ASM16d
29 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад