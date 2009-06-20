Привет. Задача: создание WEB шаблона (100% функционал). Сграбить с одного сайта модель таблицы, доработать ее (привести в нормальный, рабочий вид). Цветовая гамма фона должна быть в светлых тонах ...
Задания для спеца по smarty и php
Сайт ****
Характер задания.
Надо 1. Добавить под шапкой сайта вывод текста в зависимости от страниц
2. Изменить вывод титла в зависимости от типа страниц
Требуется человек с опытом работы, не менее 3х месяцев на веблансере, с отзывами.
Подробное описание при личной переписке.
В ICQ прошу не писать
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