Запись флеша из флеша (на flex)

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка161 просмотр

Есть приложение написанное на flex. Приложение проигрывает видео и позволяет рисовать. Требуется написать модуль на flex, который позволит в ходе работы приложения записывать все, что происходит в окне этого приложения. записываться все должно в виде файла flv или swf. При этом должен писаться и звук и видео.

16 лет назад
nike2009
Николай 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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