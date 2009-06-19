Работка на 5 минут. Нужно вставить код биржи ссылок Sape в шаблон движка onArcade.
Запись флеша из флеша (на flex)
Есть приложение написанное на flex. Приложение проигрывает видео и позволяет рисовать. Требуется написать модуль на flex, который позволит в ходе работы приложения записывать все, что происходит в окне этого приложения. записываться все должно в виде файла flv или swf. При этом должен писаться и звук и видео.
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