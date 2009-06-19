Нужен простой модуль для Joomla 1.0.x

идея такая есть форма три поля Имя телефон и имейл

такой модуль должен выводиться в позиции для модулей.

Что он делает шлёт 2 письма одно на имейл тот который вписали в форму другой на имейл администратора (пусть будет задаваться переменной в файле модуля и всё).

шаблоны имейлов (точнее шаблон 1) можно скажем хранить в файле php (в админке возможность редактирование не надо делать).

И ещё одно, надо сделать так чтобы можно было установить 4 таких модуля но с разными шаблонами (то есть такая форма должна выводиться в 4 разделах но шаблоны будут чуть отличаться хотя принцып такой же)

Пользователь ввёл имя телефон и имейл, модуль отправил на его имейл Спасибо "его имя из формы" с вами свяжуться

а админу пришло такой-то пользователь имя телефон и имейл заполнил форму

Писать icq 8299900 или личным сообщением цену и сроки, модуль простой поэтому хочется максимально короткие СРОКИ