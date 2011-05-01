Требуется доработать проект написанный на PHP, работы приблизительно на пару недель. Отличное знание PHP ООП, Perl обязательно. Понимание аккуратной верстки для подключения шаблонов. Администрирование Unix.
C нетката на Joomla. Доделка.
Есть задача, есть сайт написан на неткате, http://www.intercommunity.ru
он сверстан, но надо пришить его к joomla 1.5.11
+нужно внести изменения. верхнее меню сделать на css . как здесь.http://www.roche.com/about_roche.htm
Частично эта задача выполнена и полностью сверстан к джумле сайт, однако сайт был заражен вирусом и перестал работать.
Задача:
1) Залить движок Джумла 1.5.11
2) Прикрепить Темплэйт от Джумлы и возможно вылечить его от вируса.
3) Убрать косяки верстки.
4) Доделать верхнее меню.
сроки до 20 числа (включительно) надо все сделать.
пишем только те кто знает joomla и css, лучше сразу скидывайте хотя бы один образец работы.
аська 358-355-189, а ю велком. пишите цену и как быстро вы все сможете сделать.
Оплата лучше Яндекс.деньги, можно wmr,
и совсем не хочется wmz.
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