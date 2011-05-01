C нетката на Joomla. Доделка.

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Закрыт3 заявки124 просмотра

Есть задача, есть сайт написан на неткате, http://www.intercommunity.ru

он сверстан, но надо пришить его к joomla 1.5.11

+нужно внести изменения. верхнее меню сделать на css . как здесь.http://www.roche.com/about_roche.htm

Частично эта задача выполнена и полностью сверстан к джумле сайт, однако сайт был заражен вирусом и перестал работать.

Задача:

1) Залить движок Джумла 1.5.11

2) Прикрепить Темплэйт от Джумлы и возможно вылечить его от вируса.

3) Убрать косяки верстки.

4) Доделать верхнее меню.

сроки до 20 числа (включительно) надо все сделать.

пишем только те кто знает joomla и css, лучше сразу скидывайте хотя бы один образец работы.

аська 358-355-189, а ю велком. пишите цену и как быстро вы все сможете сделать.

Оплата лучше Яндекс.деньги, можно wmr,

и совсем не хочется wmz.

CSSJoomla
16 лет назад
5894515
45 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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