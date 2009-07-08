Html >> Битрикс Бизнесс

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки386 просмотров

Техническое задание в приложение

От Вас:

- сроки - цены

- формы оплаты

- контакты

А также

- рекомендации

- примеры работ

Все детали обговори в скайпе! наичие скайпа обезательное!

HTML
16 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

izhcom
Павел 
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов(-5)
16 лет назад
$225
5 дней
От моей работы с Павлом только положительные эмоции: 1. Сроки – четко. 2. Стоимость – адекватная. 3. Подход – профессиональный. Всем рекомендую.
Оплату получил в полном объеме. Хотя ему мой отзыв погоды не сделает. :)))

Заявки фрилансеров

izhcom
Павел 
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов(-5)
16 лет назад