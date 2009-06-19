Задача: Необходимо написать модуль (компонент) для Joomla (чтобы он прикручивался к админке VirtueMartа ), который будет экспортировать опубликованные товары из Virtuemart в XML файл. (формат XML тут - http://oth.dt00.net/files/xml_1.doc ). ...
Печать из Flash
Требуется вывести на печать два документа (две картинки). Во flash отображается список картинок и кнопка "печать".
На вход в параметр "IssuePagesLink" даётся n адресов картинок (строка в формате XML), картинки отображаются слитно по две (разворот.png). При клике на "печать" принтер печатает два листа.
В аттаче отображена иллюстрация (print.png), на которой в синей рамке отображается область монитора. То есть, пользователь видит на мониторе верхнюю часть седьмой страницы и часть восьмой страницы. При клике на кнопку "печать", принтер печатает две страницы 7 и 8.
срок - сегодняшний день, стоимость определяет исполнитель. Желательно, выслать работающий swf, чтобы я проверил его работу, далее будет оплачен исходник.
Заявки фрилансеров
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