Печать из Flash

Требуется вывести на печать два документа (две картинки). Во flash отображается список картинок и кнопка "печать".

На вход в параметр "IssuePagesLink" даётся n адресов картинок (строка в формате XML), картинки отображаются слитно по две (разворот.png). При клике на "печать" принтер печатает два листа.

В аттаче отображена иллюстрация (print.png), на которой в синей рамке отображается область монитора. То есть, пользователь видит на мониторе верхнюю часть седьмой страницы и часть восьмой страницы. При клике на кнопку "печать", принтер печатает две страницы 7 и 8.

срок - сегодняшний день, стоимость определяет исполнитель. Желательно, выслать работающий swf, чтобы я проверил его работу, далее будет оплачен исходник.