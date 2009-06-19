Установить макет на движок

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Закрыт19 заявок238 просмотров

Нужно отверстать , и поставить на любой бесплатный движек сайт - визитку.

Обязательно там будет "галерея", в ней будет много фотографий, нужно поставить какую то бесплатную флеш галерею.

Все остальное - просто текстом будет.

минимальный бюджет.

пишите только сюда

16 лет назад
iriskinsun
Nemerov 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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