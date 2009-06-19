Добрый день! Суть задания: 1) Настройка (заточка) готового шаблона (изменение цветов шаблона, размеров шрифтов и заголовков); 2) Написать новый шаблон для отображения записей компонента SOBI 2 в виде таблицы. ...
Срочно! Одеть готовую верстку на цмс.
Необходимо срочно! Есть готовая верстка дизайна, зарегистрированный домен.
Требуется сайт с возможностью платной регистрации пользоветелей и выкладываением этих пользователей в анкете своих музыкальных треков. Соответсвенно прослушка этих треков другими пользователями. Комментарии админа на страницах пользователя. Форум.
Более подробно в аську: 488705397
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