Срочно! Одеть готовую верстку на цмс.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок303 просмотра

Необходимо срочно! Есть готовая верстка дизайна, зарегистрированный домен.

Требуется сайт с возможностью платной регистрации пользоветелей и выкладываением этих пользователей в анкете своих музыкальных треков. Соответсвенно прослушка этих треков другими пользователями. Комментарии админа на страницах пользователя. Форум.

Более подробно в аську: 488705397

16 лет назад
catsu83
41 год
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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