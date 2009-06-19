Сайт на joomla доработать

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Закрыт10 заявок187 просмотров

Есть сайт http://www.football-agent.ru/ на joomla 1.1

Нужно разнообразить его шапку. Например, чтоб при каждой загрузке странице там появлялись рандомные фотки игроков (фотки предоставят). По-возможности, обойтись без флэша.

Отвечайте с ценами, плс.

Joomla
16 лет назад
555crop
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров