Нужно создать скрипт для скачивания картинок.

принцип действия скрипта:

Я указываю веб адрес первой картинки, допустим nnn.ru/ads/1.jpg и указываю последнюю картинку - /15.jpg

И скрипт скачивает картинки с 1 до 15

Также нужно предвидеть вариант /01.jpg - 0xx.jpg (это даже может быть другая копия скрипта, заделанная под название картинки 01.jpg)

Указывайте пожалуйста цену и срок.можно в пм.