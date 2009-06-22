Создать скрипт

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Завершен21 заявка334 просмотра

Нужно создать скрипт для скачивания картинок.

принцип действия скрипта:

Я указываю веб адрес первой картинки, допустим nnn.ru/ads/1.jpg и указываю последнюю картинку - /15.jpg

И скрипт скачивает картинки с 1 до 15

Также нужно предвидеть вариант /01.jpg - 0xx.jpg (это даже может быть другая копия скрипта, заделанная под название картинки 01.jpg)

Указывайте пожалуйста цену и срок.можно в пм.

16 лет назад
yoora
Юрий 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

sliderman
48 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$4
1 день
Все прошло идеально. Работа была сделана очень быстро и корректно. Спасибо, буду обращаться сам и рекомендовать другим!
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи. Общался два раза: как получал ТЗ и как получал оплату. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

sliderman
48 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад

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