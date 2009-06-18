Доработать модуль галереи Drupal

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Закрыт3 заявки142 просмотра

Добрый день.

необходимо доработать модуль http://drupal.org/project/photos - добавить возможность проведения конкурсов.

Администратор должен иметь возможность создать конкурс (указать название, описание, дату начала, дату окончания, число работ от 1 участника). Должен создаваться альбом конкурса, куда пользователи могут добавлять фотографии, голосовать за другие работы. По окончании срока проведения конкурса в соответствии с набранными голосами определяется победитель. На общей странице конкурсов можно просматривать ранее проводимые конкурсы с указанными победителями. Во время проведения конкурса администратор может удалять присланные работы.

Drupal
16 лет назад
dxSoft
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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