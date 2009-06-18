Парсер с кинопоиск.ру

Нужен скрипт, который бы сохранял изображения людей, которые имеются на kinopoisk.ru (обои, фотографии).

[Подробнее]:

Мы указываем или ссылку, или ID человека, и данный скрипт создает папку с ID данного человека, в которой будут 2 под папки "Обои" и "Фото", разумеется в которые данный скрипт сохранит все обои и фото нужного нам человека соответственно.

Это основная задача скрипта, которая должна в нем присутствовать (названия папок, или вид хранения изображений может быть любой, но главное чтобы было понятно и удобно).

[Не обязательно]:

Сохранять в папку человека текстовые файлы, в которых будет содержаться к примеру такие рубрики "Знаете ли вы, что...", "Награды", "Сайты", "Карьера" (сюда входят "Актриса", "Актер", "Режиссер" и т.д.), каждой рубрике свой файл, или один, но чтобы было четкое разделение.

P.S. Цена не окончательно, можно договориться ;)