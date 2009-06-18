Браузерный проект (игра), Wheemplay ltd.

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки309 просмотров

Требования:

- PHP 5

- JavaScript/AJAX (Jquery, ExtJS будет плюсом)

- ZendFramework (или его быстрое освоение, да, MVC не требуется, у нас Signal/Slot архитектура)

- Желателен опыт работы в браузерных проектах и интерес к браузерным играм вообще.

- Понимание кеширования (APC, Memcached, файловое)

- Опыт работы с MySQL

- Письменный английский (для документирования кода, чтения документации)

- Навыки работы с системами контроля версий (SVN) и тикет-системами

- Возможность быть онлайн большую часть суток

Приветствуется:

- Коммуникабельность

- Интерес к новым технологиям и профессиональному росту

- Базовые навыки администрирования Linux (не критично)

- Базовые знания/понимание Flash-а.

- Управленческие навыки\опыт (Как большой плюс)

Условия:

- Варианты разные – офис в Львове (пока обсуждается), удаленная работа но желательно с периодическими встречами. Гибкий график.

- Карьерный рост в случае желания – у нас много работы и в будущем, видимо, будет еще больше.

- Вменяемое руководство – люди, которые знают, что делают, как и почему, без излишнего официоза и корпоратива.

- Очень интересные проекты и задачи!

Финансовый пакет:

- По результатам собеседования.

Контакты:

[email protected]

AJAXJavaScriptjQueryLinuxMySQLPHP
16 лет назад
PhaseOne
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44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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