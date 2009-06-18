Необходимо разработать классы с единым интерфейсом для парсинга социальных сетей www.vkontakte.ru, www.odnoklassniki.ru, my.mail.ru, www.connect.ua. Необходимо предусмотреть дальнейшее расширение для присоединение других сетей. Класс должен выполнять следующие функции: • Залогинится по данным пользователя (логин, пароль) ...
Браузерный проект (игра), Wheemplay ltd.
Требования:
- PHP 5
- JavaScript/AJAX (Jquery, ExtJS будет плюсом)
- ZendFramework (или его быстрое освоение, да, MVC не требуется, у нас Signal/Slot архитектура)
- Желателен опыт работы в браузерных проектах и интерес к браузерным играм вообще.
- Понимание кеширования (APC, Memcached, файловое)
- Опыт работы с MySQL
- Письменный английский (для документирования кода, чтения документации)
- Навыки работы с системами контроля версий (SVN) и тикет-системами
- Возможность быть онлайн большую часть суток
Приветствуется:
- Коммуникабельность
- Интерес к новым технологиям и профессиональному росту
- Базовые навыки администрирования Linux (не критично)
- Базовые знания/понимание Flash-а.
- Управленческие навыки\опыт (Как большой плюс)
Условия:
- Варианты разные – офис в Львове (пока обсуждается), удаленная работа но желательно с периодическими встречами. Гибкий график.
- Карьерный рост в случае желания – у нас много работы и в будущем, видимо, будет еще больше.
- Вменяемое руководство – люди, которые знают, что делают, как и почему, без излишнего официоза и корпоратива.
- Очень интересные проекты и задачи!
Финансовый пакет:
- По результатам собеседования.
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