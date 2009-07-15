Разработать портал

Дмитрий отлично справился с поставленной задачей, все сделано на столько качественно и быстро что просто супер!!! Все поправки, не указанные в т.з добавлял без проблем, очень понравилось работать с этим профи, рекомендую!!! И сам буду продолжать сотрудничество.