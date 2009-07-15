Разработать портал

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  2. Веб-программирование
Завершен16 заявок316 просмотров

Добрый день!

Требуется разработка или готовый скрипт автомобильного портала.

Как все должно выглядеть во вложении.

Сроки не горят.

Шаблон сверстанный будет ко вторнику.

Оставляем цену и сроки.

Чтобы не разбирать подробно Т.З на выходе должно получится один мой сайт, заменяющий http://www.zenitka.ru/

16 лет назад
Andreyka1984
Викторович 
41 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
46 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

zAn0TheRz
Дмитрий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$100
2 дня
Дмитрий отлично справился с поставленной задачей, все сделано на столько качественно и быстро что просто супер!!! Все поправки, не указанные в т.з добавлял без проблем, очень понравилось работать с этим профи, рекомендую!!! И сам буду продолжать сотрудничество.
Хороший заказчик, очень понравилось работать с ним. Оплата была совершенна в указанный срок. Надеюсь, на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

zAn0TheRz
Дмитрий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад