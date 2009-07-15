Добрый день! Суть задания: 1) Настройка (заточка) готового шаблона (изменение цветов шаблона, размеров шрифтов и заголовков); 2) Написать новый шаблон для отображения записей компонента SOBI 2 в виде таблицы. ...
Разработать портал
Добрый день!
Требуется разработка или готовый скрипт автомобильного портала.
Как все должно выглядеть во вложении.
Сроки не горят.
Шаблон сверстанный будет ко вторнику.
Оставляем цену и сроки.
Чтобы не разбирать подробно Т.З на выходе должно получится один мой сайт, заменяющий http://www.zenitka.ru/
Выбранный исполнитель
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