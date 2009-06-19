Средствами java script необходимо создать горизонтальный скроллинг изображений разной ширины. Необходимые атрибуты: - горизонтальный скроллинг колесиком мыши, когда указатель в слое с изображениями - отдельный скролл-бар под изображениями (см. приложение) с резиновой ...
Требуется написать и развернуть приложение на red5
Требования к человеку: знание и умение Java (предпочтительно 1.6). Опыт разработки web-приложений (TomCat 6). Опыт работы с Red5, Spring. Большим плюсом будет опыт работы с memcached.
Требуется написать и развернуть приложение на red5. Основной задачей приложения является стриминг видео.
Что нужно от приложения:
1. методы трекинга пользователей
онлайн/оффлайн (in memory):
setOnline (Long userId) — проставляет пользователю статус онлайн
String getOnline (String userIds) — выбирает статусы пользователей переданных в userIds (через
запятую) и возращает XML
2. чат (in memory)
putMessage(Long fromId, Long toId, String message) — кладет сообщение в очередь
String getMessagesForUser(Long toId) — выбирает все сообщения для определенного пользователя и возвращает XML
3. видео-стримминг
Flash-клиент должен уметь положить стрим на сервер (от одного пользователя к другому), другой клиент может его получить.
4. системные события (in memory)
putEvent (Long fromId, Long toId, String type) — кладет событие в очередь (видео-вызов, новый
чат)
String getEvents (Long toId) — берет все сообщения для конкретного пользователя из очереди и возвращает XML.
Сервер с tomcat6 есть. Доступ на него
будет. Памяти там 4Гб, 4 логических
процессора.
На одном сервере одновременно будет
подключено 400 пользователей (чат/
трекинг/системные события).
Обязательно наличие портфолио.
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