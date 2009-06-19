Требования к человеку: знание и умение Java (предпочтительно 1.6). Опыт разработки web-приложений (TomCat 6). Опыт работы с Red5, Spring. Большим плюсом будет опыт работы с memcached.

Требуется написать и развернуть приложение на red5. Основной задачей приложения является стриминг видео.

Что нужно от приложения:

1. методы трекинга пользователей

онлайн/оффлайн (in memory):

setOnline (Long userId) — проставляет пользователю статус онлайн

String getOnline (String userIds) — выбирает статусы пользователей переданных в userIds (через

запятую) и возращает XML

2. чат (in memory)

putMessage(Long fromId, Long toId, String message) — кладет сообщение в очередь

String getMessagesForUser(Long toId) — выбирает все сообщения для определенного пользователя и возвращает XML

3. видео-стримминг

Flash-клиент должен уметь положить стрим на сервер (от одного пользователя к другому), другой клиент может его получить.

4. системные события (in memory)

putEvent (Long fromId, Long toId, String type) — кладет событие в очередь (видео-вызов, новый

чат)

String getEvents (Long toId) — берет все сообщения для конкретного пользователя из очереди и возвращает XML.

Сервер с tomcat6 есть. Доступ на него

будет. Памяти там 4Гб, 4 логических

процессора.

На одном сервере одновременно будет

подключено 400 пользователей (чат/

трекинг/системные события).

Обязательно наличие портфолио.