Скрипт партнерки!

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок179 просмотров

Доработать скрипт партнерской программы, партнерка под мобильный интернет (Wap), Задание: Поменять стиль страниц (.css), а также дизайн, добавить версию wml к имеещуеся Xhtml, доработать систему Java регистрации, настроить систему flash pak под конкретный биллинг, и несколько мелких доработок, (требования к мастеру: обязательно опыт работы с wap проектами (партнеркские программы) знание современных систем sms alarm, а также php, sql, java, )

CSSJavaPHPSQL
16 лет назад
werty2009
Дмитрий 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров