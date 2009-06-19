Доработать скрипт партнерской программы, партнерка под мобильный интернет (Wap), Задание: Поменять стиль страниц (.css), а также дизайн, добавить версию wml к имеещуеся Xhtml, доработать систему Java регистрации, настроить систему flash pak под конкретный биллинг, ...
HTML верстка, Web-программирование
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