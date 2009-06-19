Создать динамический bb-код для ipb

Нужно создать bb-код для ipb с особыми требованиями:

При выводе сообщения с данным кодом форум должен запрашивать разрешение на показ в отдельном php-скрипте, и в случае отказа выводить хтмл-данные переданные скриптом, в случае разрешения выводить само сообщение.

В скрипт нужно передавать id-сообщения, скрытого текста выводиться на страницу до момента разрешения скриптом не должно