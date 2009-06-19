Сайт для страховой компании

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт20 заявок320 просмотров

Есть верстка. Нужно немного доработать и прикрутить к какой-нибудь CMS.

Залить на хост и настроить. (Без добавления контента). Срок - неделя.

Пожалуйста, все предложения выкладывайте здесь.

16 лет назад
Larkin
50 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Enigma83
Елена 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
16 лет назад
$30
3 дня

Заявки фрилансеров

Enigma83
Елена 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
16 лет назад