Доработка проекта PHP+Perl

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки272 просмотра

Требуется доработать проект написанный на PHP, работы приблизительно на пару недель.

Отличное знание PHP ООП, Perl обязательно. Понимание аккуратной верстки для подключения шаблонов.

Администрирование Unix.

PHP
16 лет назад
samcool
Семён 
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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