Имзменить срок в СМС от a1

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Завершен4 заявки143 просмотра

На сайте установлен прием смс сообщений от a1agregator.

Человек получил код вписал в форму и после активации он больше не доступен.

Необходимо сделать чтобы код использоваться не ограниченное кол-во раз в течение 1 месяца.

Указывайте цену.

После чего вышлю вам sql и часть из index.php ( case 'paid':)

SQL
16 лет назад
av_newlife
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

msdn11
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$100
1 день
Всё отлично быстро и качественно! Рекомендую.
Сработали оперативно, оплата поступила без задержек. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

msdn11
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад

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