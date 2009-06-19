Требуется доработать проект написанный на PHP, работы приблизительно на пару недель. Отличное знание PHP ООП, Perl обязательно. Понимание аккуратной верстки для подключения шаблонов. Администрирование Unix.
Имзменить срок в СМС от a1
На сайте установлен прием смс сообщений от a1agregator.
Человек получил код вписал в форму и после активации он больше не доступен.
Необходимо сделать чтобы код использоваться не ограниченное кол-во раз в течение 1 месяца.
Указывайте цену.
После чего вышлю вам sql и часть из index.php ( case 'paid':)
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