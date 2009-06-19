Имзменить срок в СМС от a1

На сайте установлен прием смс сообщений от a1agregator.

Человек получил код вписал в форму и после активации он больше не доступен.

Необходимо сделать чтобы код использоваться не ограниченное кол-во раз в течение 1 месяца.

Указывайте цену.

После чего вышлю вам sql и часть из index.php ( case 'paid':)