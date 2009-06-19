Нужна консультация по Flash

Здравствуйте!

Нужна консультация по флеш роликам, а именно нужна помощь в редактировании

(достаточно подсказать то что мне нужно)

Раньше я заказывал работы по изменению, сейчас сам решил заниматься, имеются

исходники интерактивного игрового зала казино http://demo.azart-wm.co.cc/.

Мне нужно Добавить новые игры в раздел слотов, в общем нужна консультация.

Писать либо в предложении либо в ICQ 9-638-633