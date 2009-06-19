Игру онлайн доделать!

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок128 просмотров

У меня есть скрипт игры мафия,все работает, только надо немножко переделать, сделать смс-сервисы, поменять дизайн, и еще несколько деталей, Больше инфо скину по аське 570-075-045

16 лет назад
yuratst
Юрий 
34 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров