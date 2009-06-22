Установить модуль HeaderTags_SEO

Быстро отрисовал и поставил нужный мне модуль тегов, дал тз и предоплату - получил не то что хотел. Благодаря супер терпению со стороны исполнителя получил что нужно. Очень качественный подход к делу. Разобрался можно сказать на ходу. Сделал быстрее обещаного. Если коротко - рекомендую. Получил все что желал - отдал остальные деньги. Рекомендую всем кому не нужны головняки.