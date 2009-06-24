Доработка компонента MXcomment для Joomla 1.0.15

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Завершен3 заявки146 просмотров

Требуется доработать компонент MXcomment 1.0.9 для Jommla 1.0.15. Техзадание в приложении.

Joomla
16 лет назад
tri777ki
Игорь 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

13daemon
Сергей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$45
1 день
Работа была выполнена в полном соответствии с техзаданием, оперативно, на профессиональном уровне. Самые положительные впечатления от сотрудничества.
Впечатления от сотрудничества с Игорем только положительные. Задание поставлено ясно, никаких недопониманий, оперативно предоставил тестовый хостинг для работы, оплатил сразу по факту. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

13daemon
Сергей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад

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