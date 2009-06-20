Исправить ошибку на сайте

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$35
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки229 просмотров

Не понятно по каким причинам, на сайте перестала работать опции добавления картинок в каталог. Вместо подразделов стала отображаться панель редактирования html

После восстановления бэкапа базы и файлов хостингом, проблема не решилась.

Будут отзывы за полезные советы.

HTML
16 лет назад
neoluxe
46 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

lytican
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
23 отзыва(-3)
16 лет назад
$35
1 день
Знает предмет на 10 баллов. Решил задачу быстро и качественно. Обьяснил в чем было дело. Проконсультировал по другим вопросам

Заявки фрилансеров

lytican
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
23 отзыва(-3)
16 лет назад