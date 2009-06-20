Доработка сайта

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Закрыт17 заявок229 просмотров

Сделали сайт - www.bholebaba.ru

а он глючный весь, все криво и т.д.

В общем, надо чтобы работа - думаю, на Джумле, ДЛЕ или любом удобном движке - абсолютно не имеет никакого значения.

Joomla
16 лет назад
antonabram
45 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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