Привет. Задача: создание WEB шаблона (100% функционал). Сграбить с одного сайта модель таблицы, доработать ее (привести в нормальный, рабочий вид). Цветовая гамма фона должна быть в светлых тонах ...
Скрипт
Нужно создать какой-то скрипт чтоб можно было автоматом отправить коммерческое предложение фирмам через форму отправки почты на сайте uafirm org
Чтоб было понятно зайдите на сайт, выберите любую фирму и там есть отправить почту. Вот нужно это автоматом сделать.
Если такое возможно пишите ваши цены и сроки.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование4 исполнителяЗакрыт16 лет назад
- $500
Представляйте примеры ваших AS3 разработок. Нужна клиентская и серверная части, дизайн есть, ТЗ тоже. Желательно физически быть в Петербурге.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Есть 3 сайта: depositfiles.com , letitbit.net , 4files.net . Мне нужно, что бы человек под моим логином(заходил автоматически) мог загружать файлы, но не мог выводить деньги, изменять пароль, удалять файлы. ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть сайт с анкетами которые коментируются... Очень нужно вывесть в превью анкеты количетво коментариев... Ну типа "Коментариев (12)" Cайт на PHP + mySQL При личном общении дам ссылку на сайт!Завершен16 лет назад
- $175
Разработать интро заставку + плеерЗавершен16 лет назад
- $35
Не понятно по каким причинам, на сайте перестала работать опции добавления картинок в каталог. Вместо подразделов стала отображаться панель редактирования html После восстановления бэкапа базы и файлов хостингом, проблема не решилась. Будут отзывы ...Завершен16 лет назад
Необходимо поставить модуль Header Tags SEO на OSCommerce RC2. ICQ: 288228786Завершен16 лет назад
Требуется доработать компонент MXcomment 1.0.9 для Jommla 1.0.15. Техзадание в приложении.Завершен16 лет назад
Сайт **** Характер задания. Надо 1. Добавить под шапкой сайта вывод текста в зависимости от страниц 2. Изменить вывод титла в зависимости от типа страниц Требуется ...Завершен16 лет назад
У меня есть скрипт игры мафия,все работает, только надо немножко переделать, сделать смс-сервисы, поменять дизайн, и еще несколько деталей, Больше инфо скину по аське 570-075-045Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад