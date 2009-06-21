Нужно создать какой-то скрипт чтоб можно было автоматом отправить коммерческое предложение фирмам через форму отправки почты на сайте uafirm org

Чтоб было понятно зайдите на сайт, выберите любую фирму и там есть отправить почту. Вот нужно это автоматом сделать.

Если такое возможно пишите ваши цены и сроки.