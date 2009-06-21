Скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен14 заявок370 просмотров

Нужно создать какой-то скрипт чтоб можно было автоматом отправить коммерческое предложение фирмам через форму отправки почты на сайте uafirm org

Чтоб было понятно зайдите на сайт, выберите любую фирму и там есть отправить почту. Вот нужно это автоматом сделать.

Если такое возможно пишите ваши цены и сроки.

16 лет назад
rosbiz
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Serega20
34 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель. Сделал все очень быстро и качественно. Мало того согласился помочь о чем даже речь в проекте не ишла. Рекомендую всем. Не пожалеете.
Отличный заказчик, приятный в общении. Дал четкое ТЗ, все быстро оплатил. Рекомендую к серьезный работе.

Заявки фрилансеров

Serega20
34 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад