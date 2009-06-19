Очень нужен скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок305 просмотров

Есть 3 сайта: depositfiles.com , letitbit.net , 4files.net . Мне нужно, что бы человек под моим логином(заходил автоматически) мог загружать файлы, но не мог выводить деньги, изменять пароль, удалять файлы. То есть только загружать , но под моим именем. Пишите стоимость и сроки работи.

16 лет назад
xakTEOr
Михаил 
53 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров